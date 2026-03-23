Аукцион по продаже комплекса на Ватутина не состоялся из-за отсутствия допущенных претендентов

Стартовая цена лота составила 382,6 млн рублей — она не изменилась по сравнению с предыдущими попытками продажи

Аукцион по продаже исторического комплекса зданий на улице Ватутина, 13 в Казани не состоится. Торги были запланированы на 24 марта 2026 года, но признаны несостоявшимися из‑за отсутствия допущенных к участию претендентов. Соответствующая информация опубликована на ГИС «Торги».

В состав продаваемого имущества входят объекты недвижимости общей площадью более 38 тыс. кв. м: трехэтажное здание поликлиники (192 тыс. кв. м), трехэтажная больница 1914 года постройки — объект культурного наследия регионального значения «Рабочая больница при заводе фабрично‑торгового товарищества «Братья Крестовниковы» (1005,6 кв. м), двухэтажное административное здание (304 кв. м), одноэтажная проходная (16,7 кв. м), одноэтажное овощехранилище (31,1 кв. м) и двухэтажный гараж (302 кв. м).

К комплексу прилагается земельный участок площадью 811 тыс. кв. м, предназначенный для размещения больницы.

По данным республиканского комитета по охране объектов культурного наследия, сложности с реализацией объекта могут быть связаны с его состоянием и обременениями: по словам председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина, основное здание исторического комплекса находится в ограниченно работоспособном состоянии и требует серьезной реконструкции. При этом будущий владелец обязан соблюдать требования по сохранению объекта культурного наследия.

Информация о планах повторного выставления комплекса на торги на текущий момент отсутствует.

Ранее «Реальное время» писало, что мэрия Казани также не смогла найти покупателей на промбазу в Мирном, даже снизив цену на десятки миллионов.



Дмитрий Зайцев