Татарстан оказался среди регионов России, где меньше всего снизился спрос на новостройки в феврале

Самое заметное снижение зафиксировано в Дагестане

В Калининградской области и в Татарстане зафиксировали наименьшее падение спроса на новостройки. Так, в республике количество сделок на приобретение новых квартир снизился на 10,9% в феврале, а в Калининградской области — на 8,1%, пишет ТАСС со ссылкой на портал «Движение.ру».

Отмечается, что спрос на новостройки снизился в большинстве крупных регионов страны, то есть субъектов с объемами строительства от 1 млн кв. м. Самое заметное снижение зафиксировано в Дагестане (-60%), Краснодарском крае (-54%) и Астраханской области (-52%). В Москве продажи «упали» на 42%, а в Санкт-Петербурге — на 43%.

При этом в Хабаровском крае спрос увеличился на 23% за месяц.

В целом по России количество сделок по покупке квартир в новостройках уменьшилось на 35% за месяц, до 37,5 тыс. в феврале. По данному показателю, как отметили аналитики, рынок вернулся к уровню начала 2025 года, до изменений условий семейной ипотеки.

Эксперты также обратили внимание, что во второй половине 2025 года пик продаж жилья в новостройках пришелся на декабрь, когда россияне приобрели 88,3 тыс. квартир.

Ранее сообщалось, что «спрос на загородную недвижимость занял промежуточную позицию». Как уточнили эксперты, в Казани спрос на недорогие летние дачи достаточно высокий, но в целом в стране рынок загородной недвижимости переживает реальный кризис.

Никита Егоров