В Челнах долгосрочная аренда жилья подорожала на 73% за год

Рост связан с увеличением объемов нового строительства

За год, а именно с I квартала 2025 года, ставки аренды квартир в Набережных Челнах выросли на 70—80%, пишут «Ведомости» со ссылкой на сервис «Циан». Также, согласно статистике «Avito Недвижимость», количество квартир, сдаваемых внаем в автограде, увеличилось на 73% по сравнению с последними тремя месяцами 2025-го.

По словам экспертов отрасли, в больших российских городах количество предложения на рынке долгосрочной аренды увеличилось на 21% за последние три месяца и на 20% за последние 12 месяцев.

Аналитики отметили, что рост связан с увеличением объемов нового строительства. Причем часто люди покупают квартиры в инвестиционных целях, чтобы в дальнейшем сдавать ее в аренду.

Со слов ведущего аналитика «Циана» Елены Бобровской, доля квартир в домах, построенных за последние пять лет, выросла с 14 до 20%. Кроме того, часть собственников, не видя перспектив для продажи, временно переориентируют объекты на аренду.

На фоне роста предложения в крупных городах однушки подешевели на 1,4%, двушки — на 2,2%. По прогнозам экспертов, удешевление продолжится и в начале II квартала, а устойчивый рост возобновится ближе к лету, с началом высокого сезона.

Ранее была названа стоимость самой дешевой квартиры-студии в Казани.

Никита Егоров