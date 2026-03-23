Эксперты: в Казани аренда жилья на майские праздники обойдется дороже всего

За год арендные ставки в столице Татарстана выросли на 16%

В Казани аренда жилья на майские праздники обойдется в 7,4 тыс. рублей в сутки. За год этот ценник вырос на 16%. При этом в столице Татарстана снять квартиру в праздничный период обойдется дороже всего, если сравнивать арендные ставки в других популярных для отдыха городах, пишет РИА «Новости».

Для сравнения: в Москве жилье можно снять на майские почти за 5,7 тыс. рублей в сутки (-2% за год), а в Петербурге — за 5,4 тыс. (-5%).

По словам экспертов, в Казани фиксируется высокий спрос на аренду жилья в майские праздники, город оказался на первом месте по числу бронирований, что и спровоцировало сильный рост цен. При этом в Москве ставки сдерживают большое предложение и высокая конкуренция.

В среднем по России арендовать квартиру на майские праздники стоит 5,3 тыс. рублей (+5% за год).

Никита Егоров