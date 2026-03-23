Путин подписал закон о требованиях к инфраструктуре при комплексном развитии территорий

Закон закрепляет обязательства застройщиков строить социальную инфраструктуру

Фото: Артем Дергунов

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий обязательные требования к комплексному развитию территорий (КРТ). Теперь решения о КРТ должны включать показатели минимальной обеспеченности и территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ранее поясняла суть нововведений. По ее словам, закон закрепляет обязательства застройщиков строить социальную инфраструктуру. Это позволит избежать ситуаций, когда застройщик, построив коммерческое жилье и получив прибыль, перекладывает строительство детских садов, школ и подъездных путей в лучшем случае на плечи муниципалитетов, а в худшем — на самих граждан. Как отметила Школкина, из‑за этого люди вынуждены годами решать вопросы с дорогами, детскими садами и поликлиниками.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Согласно положениям закона, если решение о комплексном развитии принимается для территории, которая ранее не была определена как объект КРТ правилами землепользования и застройки, в это решение обязательно должны включаться показатели минимальной обеспеченности объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Эти показатели обязаны соответствовать региональным или местным нормативам градостроительного проектирования.

Кроме того, решение о КРТ теперь должно содержать показатели максимально допустимой территориальной доступности объектов инфраструктуры для населения. Школкина подчеркивала: само понятие комплексного развития территорий должно подразумевать наличие всех необходимых объектов инфраструктуры, в том числе социальной.

Рената Валеева