Эксперты назвали оптимальную долю коммерческой инфраструктуры в ЖК Казани и других городах России

Фото: Максим Платонов

Оптимальная доля коммерческой инфраструктуры в жилых комплексах Казани, как и в других больших российских городах, должна составлять от 5 до 7% от общей площади проекта. К такому выводу пришли эксперты RRG, пишет РБК.

— По расчетам RRG, оптимальная доля коммерческой инфраструктуры составляет в Москве 7—10% от общей площади проекта, в крупных городах — 5—7%, а в малых городах — 4—5%, — говорится в материале.

Отметим, что, согласно своду правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2016) от Минстроя России, к крупным городам относят города с численностью населения от 250 тысяч до 1 млн человек (в том числе подкатегории от 250 до 500 тыс. и от 500 тыс. до 1 млн человек). При этом в научных исследованиях в качестве крупного города обычно рассматривают город, где проживает от 1 млн человек и более.

Эксперты также подчеркнули, что в последние годы активно обсуждается концепция «15‑минутного города», когда основные функции городской жизни находятся в пешей доступности, чтобы минимизировать время перемещения по городу и повысить качество жизни. Причем после пандемии этот подход стал еще более актуальным. По разным оценкам, до 40% жителей крупных городов сегодня работают в гибридном формате, поэтому значительная часть потребления перемещается из деловых районов в жилые кварталы.

Однако, как пишет издание, одна из распространенных проблем в ЖК — неправильный баланс объема коммерческих площадей. Иногда коммерческой инфраструктуры оказывается слишком мало, и она не покрывает потребности жителей. В других случаях коммерческих помещений строят слишком много, и они долго остаются свободными.

Ранее сообщалось, что «доходность от сдачи «однушки» будет в лучшем случае 8% годовых».

Никита Егоров