Казань попала в десятку городов по доле квартир с дисконтом

Показатель в городе снизился с 76,6% до 75,7%

Фото: Динар Фатыхов

Ограниченный спрос на вторичном рынке жилья в России привел к росту доли квартир, продающихся со скидками, в городах-миллионниках. Об этом пишет ТАСС.

Лидером по доле готовых квартир с дисконтом стал Омск, где показатель вырос до 84,2% против 80,4% годом ранее. На втором месте находится Краснодар — 83,3% сейчас и 45,8% год назад. Третье место занял Ростов-на-Дону — 83% против 63,6% соответственно.

Четвертую позицию занимает Санкт-Петербург, где доля квартир с дисконтом сократилась с 83% до 79,6%. На пятом месте — Новосибирск: показатель вырос с 61,8% до 78,7%.

В десятку также вошли Казань, где доля квартир со скидками снизилась с 76,6% до 75,7%, Челябинск — рост с 68,2% до 75,6%, Уфа — с 50% до 74,3%, Красноярск — с 57,9% до 74,3%. Замыкает десятку Москва, где показатель сократился с 86,7% до 73,1%.

В среднем скидки на квартиры в городах-миллионниках сейчас составляют 4,6%, уточнили аналитики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как отметил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов, основной спрос на вторичном рынке сейчас формируют покупатели, которые ищут квартиры с максимальным дисконтом, чтобы компенсировать часть переплаты по ипотеке в первые годы кредита и затем рефинансировать его при снижении ставок. По его словам, продавцы вынуждены предлагать скидки, однако по мере снижения ипотечных ставок доля таких предложений будет постепенно сокращаться.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан попал в топ-5 регионов России по размеру платежа за рыночную ипотеку.

Ариана Ранцева