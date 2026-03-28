Татарстан попал в топ-5 регионов России по размеру платежа за рыночную ипотеку

Татарстанцы берут в долг у банка сумму в размере 2,9 млн рублей

Жители Татарстана в среднем платят за рыночную ипотеку около 48,9 тыс. рублей в месяц. Причем берут татарстанцы в долг у банка сумму в размере 2,9 млн рублей. При этом, чтобы банк одобрил такой займ с подобными платежами, татарстанцу нужно зарабатывать 81,5 тыс. рублей, посчитали в РБК.

При подсчетах авторы материала учли, что в России, согласно статистике «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), средний ипотечный кредит, выданный на рыночных условиях в феврале 2026 года, составил около 2,9 млн рублей. При этом медианная стоимость выставленной на продажу квартиры по первичному и вторичному рынку в среднем, по данным «Яндекс Недвижимости», оценивается в 9,1 млн. Это означает, что сделки по рыночной ипотеке совершались с первоначальным взносом в размере 68,1%. Также в статье отталкивались от того, что выдавалась рыночная ипотека по ставке 19,8% сроком на 16 лет 7 месяцев. При таких вводных данных и рассчитали платеж по ипотеке.



Больше всего по рыночной ипотеке придется платить в Москве (85,6 тыс. рублей в месяц). Для этого жителю столицы нужно зарабатывать минимум 142,7 тыс. рублей. Причем москвичи берут в долг у банка 5,2 млн рублей в среднем.

На втором месте по размеру платежа — Московская область (65 тыс.), а на третьем — Санкт-Петербург (64,2 тыс.). Четвертое место — у Краснодарского края (54,4 тыс. рублей).

В среднем по России эта сумма при подобных составляющих составила 49 тыс. рублей в месяц.

