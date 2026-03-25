Назван средний размер дисконта на вторичку в Казани, скидку делает почти половина продавцов

Аналитики прогнозируют снижение размера скидки на фоне смягчения денежно-кредитной политики

Почти половина продавцов в Казани (47,4%) в январе — марте 2026 года снижала цену на вторичку. В среднем размер скидки составлял 3,6%, следует из аналитики «Яндекс Недвижимости».

При этом в IV квартале 2025 года размер дисконта на казанскую вторичку составлял 3,8%. По словам аналитиков, величина скидки сократилась из-за снижения ключевой ставки Центробанка и постепенного оживления спроса на вторичное жилье.

Самый высокий дисконт на вторичное жилье зафиксирован в Краснодаре (-5,6%), Ростове-на-Дону (-4,7%) и Новосибирске (-4,5%).

По мнению коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, продавцы вторичного жилья еще останутся гибкими в вопросе снижения цен, но размер дисконта продолжит уменьшаться на фоне общего смягчения денежно-кредитной политики и роста спроса.

