Татарстан попал в топ-15 регионов по объему введенного жилья на одного человека

Москва в данном топе оказалась лишь на 54-м месте

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял 14-е место в рейтинге регионов по объему введенного жилья на одного человека. Конкретно в республике на одного татарстанца в 2025 году пришлось 0,875 кв. м общей площади. В целом в прошлом году в регионе ввели более 3,5 млн «квадратов» жилья. По сравнению с 2024-м этот показатель вырос на 1,8%, следует из рейтинга РИА «Новости».

На первом месте в данном топе оказалась Ленинградская (2,05 «квадрата» на одного человека), а на втором Тюменская (1,81 кв. м) области. Замкнула тройку лидеров Республика Алтай (1,75 кв. м). В топ-5 также попали Чеченская Республика (1,67 кв. м) и Московская область (1,42 кв. м).

Шестое место в рейтинге заняла Республика Тыва (1,38 кв. м), седьмое — Республика Адыгея (1,19 кв. м), восьмое — Калининградская область (1,18 кв. м), а девятое — Краснодарский край (1,06 кв. м). Замыкает десятку Калужская область (0,99 кв. м).

Москва в этом списке заняла 54-е место (0,55 кв. м), а Санкт-Петербург — 69-е (0,47 «квадрата»). Меньше всего жилья на одного жителя в 2025 году ввели в Магаданской области (0,11 кв. м, 85-е место в рейтинге).

Никита Егоров