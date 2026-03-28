Лыжница из Татарстана Степанова выиграла гонку в финале Кубка России
Дарья Непряева показала 6-й результат
Лыжница из Татарстана Вероника Степанова выиграла гонку на 3 км в финале Кубка России. Трансляция соревнований ведется на ТВ Спорт.
Татарстанская спортсменка прошла дистанцию на трассе в Апатитах за 7 минут 27,6 секунды. В этом состязании ее опередили Екатерина Никитина и Дарья Канева (+0,3 секунды).
Еще одна лыжница, представляющая Татарстан, Дарья Непряева показала шестой результат, отстав от лидера на 8,1 секунды.
