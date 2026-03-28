Волейболисты казанского «Зенита» победили команду «Нова»
Игра закончилась со счетом 3:0
Волейбольный клуб «Зенит» одержал победу над командой «Нова». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу казанцев. Напомним, что спортсмены встретились в Новокуйбышевске.
Это уже второй матч четвертьфинальной серии чемпионата России. Казанские волейболисты, благодаря сегодняшней победе, вышли в следующий раунд.
