Волейболисты казанского «Зенита» победили команду «Нова»

17:46, 28.03.2026

Игра закончилась со счетом 3:0

Фото: Динар Фатыхов

Волейбольный клуб «Зенит» одержал победу над командой «Нова». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу казанцев. Напомним, что спортсмены встретились в Новокуйбышевске.

Это уже второй матч четвертьфинальной серии чемпионата России. Казанские волейболисты, благодаря сегодняшней победе, вышли в следующий раунд.

Ранее сообщалось, что татарстанский лыжник Александр Большунов победил в гонке на дистанции 3 км в финале Кубка России. Также в этом соревновании выиграла гонку и другая лыжница из Татарстана Вероника Степанова.

Никита Егоров

