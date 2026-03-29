УНИКС и «Локомотив-Кубань» проведут последний совместный матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Сегодня, 29 марта, закрепившийся на втором месте по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС (28–5) примет идущий четвертым «Локомотив‑Кубань» (23–11). Игра стартует в 18:00 мск.

В минувшем туре казанцы, несмотря на усеченную ротацию, нанесли поражение красноярскому «Енисею» со счетом 87:73. Южане же прибудут в столицу Татарстана с серией из четырех побед подряд.

С момента последней встречи команд в феврале состав «Локо» претерпел изменения. Клуб попрощался с американским форвардом Би Джеем Джонсоном и усилился центровым сборной Катара — 27‑летним черногорцем Аленом Хаджибеговичем, который перешел из саратовского «Автодора».

Напомним, в этом сезоне УНИКС 19 октября уверенно взял верх над «Локо» со счетом 74:63, одержав пятую победу подряд и сохранив лидерство в турнирной таблице.

4 января казанцы также добились победы в Краснодаре. В игре произошло 18 смен лидера и 13 равенств счета. Итоговый результат — 81:77 в пользу УНИКСа. Ключевым фактором успеха казанцев стало доминирование под кольцом: гости собрали на 22 подбора больше — 48 против 26 (из них 15 против 8 под чужим щитом). Лучшим игроком встречи стал форвард Дишон Пьер, оформивший третий подряд дабл‑дабл.

8 февраля УНИКС добился третьей победы, обыграв «Локомотив» со счетом 82:79. Тогда же Велимир Перасович назвал один из отрезков матча худшим за все время своей работы на посту главного тренера УНИКСа.



Посмотреть матч можно будет на телеканале «Матч! Страна», в VK Видео и на официальном сайте Единой Лиги ВТБ.

Рената Валеева