Дыняк полетел с «Ак Барсом» в Челябинск, где сыграет в двух матчах плей-офф КХЛ

Он пропустил начало серии с «Трактором» из-за восстановления после операции

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» отправился в Челябинск для проведения двух матчей 1/8 финала Кубка Гагарина против «Трактора». Казанская команда подходит к встречам с преимуществом в серии 2–0.

Как сообщила пресс-служба клуба, вместе с командой вылетел и нападающий Никита Дыняк, который ранее восстанавливался после операции и пропустил начало серии. На открытой тренировке перед началом плей-офф главный тренер команды Анвар Гатиятулин сообщил, что игрок работал по индивидуальному плану.

Согласно фотоотчету клуба, в Челябинск вылетел и Зинэтула Билялетдинов, являющийся советником главного тренера.

Состав «Ак Барс» на выезд:

Вратари: Максим Арефьев, Тимур Билялов, Иван Кузнецов.

Защитники: Илья Карпухин, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Терехов, Степан Фальковский, Альберт Яруллин.

Нападающие: Владимир Алистров, Александр Барабанов, Артур Бровкин, Артем Галимов, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Радэль Замалтдинов, Дмитрий Кателевский, Денис Комков, Егор Потапов, Алексей Пустозеров, Илья Сафонов, Кирилл Семенов, Нэйтан Тодд, Семен Терехов, Михаил Фисенко, Александр Хмелевский, Дмитрий Яшкин.

Третий матч серии состоится 27 марта, четвертый — 29 марта.

Наталья Жирнова