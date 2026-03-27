В Иране конфискуют у экс-игрока «Рубина» Сердара Азмуна имущество

Причина — «поддержка сионистского режима и террористического правительства США»

Власти Ирана конфискуют имущество экс-нападающего клубов «Зенит», «Рубин» и «Ростов» Сердара Азмуна, который теперь выступает за клуб «Аль-Ахли» (Дубай). Об этом пишет информагентство Fars, близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

По данным СМИ, конфискация имущества коснулась в целом 16 человек, включая 31-летнего футболиста. Об этом сегодня заявил генпрокурор провинции Голестан. Лиц, у которых забирают имущество, подозревают в «поддержке сионистского режима и террористического правительства США».

Никита Егоров