Казанский «Ак Барс» сыграет третий матч серии плей-офф с «Трактором»

Встреча состоится в Челябинске в 17.00 по московскому времени

Сегодня «Ак Барс» сыграет третий матч серии плей-офф с «Трактором» в Кубке Гагарина по хоккею. Встреча состоится в Челябинске в 17.00 по московскому времени.

Счет в серии 2:0 в пользу «Ак Барса» после двух матчей в Казани. Команда Анвара Гатиятулина вначале победила в овертайме 3:2, затем во второй игре выиграла 4:2.

В прямом эфире матч из Челябинска покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 17.00 по московскому времени.

Серия первого раунда плей-офф Кубка Гагарина длится до четырех побед одной из команд.

Зульфат Шафигуллин