Сегодня УНИКС в Казани сразится с «Зенитом»: для питерцев это последний шанс выйти в «Финал четырех»

Казанцы проведут заключительную игру турнира Winline Busket Cup в домашних стенах

Фото: Артем Дергунов

В четверг, 26 марта, УНИКС (4-1) на паркете «Баскет-холла» проведет заключительный матч группового этапа WINLINE Basket Cup против «Зенита» (3-2) из Санкт-Петербурга. Предстоящая встреча имеет важное значение сразу для трех команд квартета «Б»: непосредственных участников, а также екатеринбургского «Уралмаша».

Казанцы фактически обеспечили себе путевку в «Финал четырех», а матч в четверг определит их итоговое расположение. УНИКС завершит стадию на первом месте в случае победы или при проигрыше «Зениту» не более 20 очков. Если подопечные Велимира Перасовича потерпят поражение с большей разницей, тогда финишируют вторыми.

Вместе с тем для «Зенита» и «Уралмаша» игра имеет статус «все или ничего». В случае победы, петербуржцы проходят в «Финал четырех». А при неудаче, в Санкт-Петербург в апреле отправится екатеринбургский «Уралмаш».

С момента последней очной встречи между УНИКСом и «Зенитом» в столице Татарстана в рамках Единой лиги ВТБ (75:82), сине-бело-голубые внесли в заявку двоих новичков: 25-летнего американского защитника Джонни Джузэнга и 30-летнего бельгийского экс-центрового казанцев Исмаэля Бако, которые, без сомнения, усилили состав действующего вице-чемпиона турнира.



Никита Егоров