УНИКС проиграл «Зениту» 77:85 на групповом этапе турнира

Несмотря на поражение, казанская команда пробилась в «Финал четырех», который пройдет 10–12 апреля

Казанский УНИКС проиграл петербургскому «Зениту» в последнем матче группового этапа Winline Basket Cup в Казани. Встреча завершилась со счетом 77:85.

Несмотря на поражение, УНИКС занял первое место в группе B и вышел в «Финал четырех» турнира. Решающий этап соревнований пройдет в Санкт-Петербурге с 10 по 12 апреля.

Перед игрой казанцы практически гарантировали себе выход в следующую стадию — для вылета им нужно было проиграть с разницей 73 очка и более. «Зениту» для продолжения борьбы была необходима победа. При этом для выхода на первое место в группе петербургской команде требовалась победа с разницей 21 очко и больше.

По текущему раскладу УНИКС в полуфинале может сыграть с «Пармой», занявшей в группе A второе место, а «Зенит» — с ЦСКА. Окончательная сетка станет известна 31 марта после матча «Пармы» с сербской «Мегой».

Следующую игру УНИКС проведет в домашних стенах. В воскресенье, 29 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ он сыграет с «Локомотивом-Кубанью». Краснодарцам за три встречи в «регулярке» еще ни разу не удалось обыграть казанцев.

Ариана Ранцева