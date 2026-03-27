«Трактор» выиграл третий матч серии с казанским «Ак Барсом» в плей-офф

19:34, 27.03.2026

Казанская команда все еще ведет в противостоянии со счетом 2:1

«Трактор» выиграл третий матч серии с казанским «Ак Барсом» в плей-офф
«Трактор» переиграл в Челябинске «Ак Барс» со счетом 3:2 в третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина впервые проиграла в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

В составе «Ак Барса» отличились Артем Галимов и Митчелл Миллер. У «Трактора» шайбы забросили Александр Кадейкин, Михаил Григоренко и Джошуа Ливо.

Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу «Ак Барса». «Барсы» ранее дважды победили соперника в Казани.

Следующий матч серии между «Ак Барсом» и «Трактором» пройдет 29 марта в Челябинске в 14:30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин

