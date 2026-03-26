JAC Motors и «КАМАЗ-мастер» начали сотрудничать в автоспорте

Модели китайского автопроизводителя будут сопровождать КАМАЗы на раллийных гонках

Фото: Дарья Пинегина

Компания JAC Motors и автоспортивная команда «КАМАЗ-мастер» объявили, что начали сотрудничать в автоспорте. Так, некоторые модели китайского автопроизводителя будут сопровождать КАМАЗы на раллийных гонках, а также выполнять функции логистической поддержки экипажей и пресс-каров, пишут «Известия».

Причем стороны начнут сотрудничать и в рамках чемпионатов России по ралли-рейдам, и в ралли-марафоне «Такла-Макан», называемый восточным «Дакаром» по причине его высокой сложности. Отмечается, что «КАМАЗ-мастер» пополнится китайскими пикапами JAC T9, минивэнами RF8, кроссоверами JS6 и лифтбэками J7.

Партнерский контракт заключили до конца 2026 года.

Никита Егоров