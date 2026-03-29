Гатиятулин рассказал, как «Ак Барс» смог обыграть «Трактор» в четвертом матче серии

Тренер казанской команды подвел итоги победной игры в Челябинске

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, как удалось победить «Трактор» (3:2 2ОТ) в четвертом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В игре в Челябинске казанцы забросили победную шайбу во втором овертайме.

— Никакого феномена нет. У нас и в прошлом матче было достаточно активных отрезков, просто не всегда правильно ими распоряжались. Сегодня получили меньшинство в начале матча, соперник им воспользовался. Потом потихоньку добавили в движении, стали активнее играть в давление, выровняли игру и сумели забить два гола. Ребята выполнили то, что мы просили и требовали, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» повел в серии до четырех побед со счетом 3:1. Победитель выйдет во второй раунд Кубка Гагарина, проигравший закончит выступления в турнире.

Следующий матч серии между «Ак Барсом» и «Трактором» состоится 31 марта в Казани в 19:30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин