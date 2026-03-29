«Ак Барс» определился с составом на четвертый матч серии с «Трактором» в плей-офф

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на четвертый матч серии с «Трактором» в плей-офф Кубка Гагарина. Встреча пройдет в Челябинске и начнется в 14:30 по московскому времени.

В воротах «Ак Барса» с первых минут сыграет Максим Арефьев. Седьмым защитником заявлен Альберт Яруллин, который еще не играл в нынешнем плей-офф. У «Трактора» в состав вернулся нападающий Виталий Кравцов, пропустивший третий матч серии.

Состав «Ак Барса»: Арефьев (Билялов); Лямкин — Миллер, Барабанов — Сафонов — Галимов; Карпухин — Марченко, Хмелевский — Семенов — Тодд; Ст. Терехов — Фальковский, Денисенко — Фисенко — Яшкин; Яруллин, Замалтдинов — Кателевский — Пустозеров, Потапов.

«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:1. Уже сейчас известно, что в противостоянии с «Трактором» точно состоится пятый матч, который пройдет в Казани.

В прямом эфире матч в Челябинске покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 14:30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин