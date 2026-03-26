«Нефтехимик» победил «Авангард», серия сравнялась — 1:1

За нижнекамцев забили Попугаев, Николишин, Пастухов и Белозеров

Фото: Динар Фатыхов

В Омске состоялся второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором «Авангард» принимал на своем льду «Нефтехимик».

Встреча завершилась победой гостей во втором овертайме со счетом 4:3. После этой игры счет в серии стал равным — 1:1.

В составе «Нефтехимика» шайбы забросили Никита Попугаев, Иван Николишин, Илья Пастухов и Андрей Белозеров. У «Авангарда» дубль в активе Наиля Якупова, еще один гол забил Константин Окулов.

Первый матч команд в Омске завершился победой омичей 4:2.

Зульфат Шафигуллин