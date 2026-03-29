Савин рассказал, за счет чего «Трактор» может обыграть «Ак Барс»

Гендиректор челябинской команды поделился ожиданиями от серии плей-офф с «барсами»

Фото: Динар Фатыхов

Генеральный директор «Трактора» рассказал, за счет чего челябинская команда может обыграть «Ак Барс». После трех матчей «барсы» ведут в серии до четырех побед со счетом 2:1.

— В третьем матче серии наши ребята проявили сумасшедший характер, особенно в концовке. Это тот настоящий «Трактор», который всегда славился своим характером. Я надеюсь, что, в том числе благодаря этой сплоченности в трудную минуту, мы перекрутим серию и добьемся победы над «Ак Барсом», — заявил Савин «РБ Спорт».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В воскресенье, 29 марта, в Челябинске состоится четвёртый матч серии между «Трактором» и «Ак Барсом». В прямом эфире игру покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 14.30 по московскому времени.

По регламенту серии плей-офф Кубка Гагарина продолжаются до четырех побед одной из команд. Напомним, в прошлом розыгрыше турнира «Трактор» дошёл до финала.

Зульфат Шафигуллин