УНИКС обыграл «Локомотив‑Кубань» на домашней арене без четырех лидеров

Фото: Артем Дергунов

Казанский УНИКС вырвал победу в напряженном матче с «Локомотивом‑Кубанью» на домашнем паркете. Финальный счет — 75:67 (16:17, 23:21, 18:18, 18:11).

В матче не приняли участие Джален Рейнольдс, Дишон Пьер, Алексей Швед и Пэрис Ли. В ходе игры капитан команды Дмитрий Кулагин разбил бровь, но смог занести финальные два очка.

Лидерами казанцев стали: Андрей Лопатин (18 очков + 8 подборов), Тай Брюэр (17 очков), Дмитрий Кулагин (14 очков + 5 подборов), Маркус Бингэм (10 очков + 5 подборов).

Лидерами гостей стали: Патрик Миллер (19 очков + 5 подборов + 8 передач), Винс Хантер (11 очков + 6 подборов), Кирилл Темиров (11 очков).

Следующая игра УНИКСа снова состоится в Казани. В этот раз гостем станет баскетбольный клуб «Самара». В среду, 1 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Рената Валеева