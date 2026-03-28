Татарстанский лыжник Большунов победил в гонке на дистанции 3 км в финале Кубка России

Представляющий Татарстан лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в гонке на дистанции три километра свободным стилем с раздельным стартом в финале Кубка России. Напомним, что соревнования проходят в Апатитах.

Татарстанский спортсмен проехал данное расстояние за 6 минут 24,5 секунды.

Второе место занял Егор Митрошин, он отстал от Большунова на 8 секунд, а третьим пришел участник Олимпиады-2026 и призер этапа Кубка мира нынешнего сезона Савелий Коростелев (+8,8).

Ранее сообщалось, что лыжница из Татарстана Вероника Степанова выиграла гонку в финале Кубка России.

