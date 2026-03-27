Форвард «Трактора» Кравцов пропустит третий матч серии с казанским «Ак Барсом»
Стали известны составы команд на игру в Челябинске
Тренеры определились с составами команд на третий матч серии плей-офф Кубка Гагарина между «Трактором» и «Ак Барсом» в Челябинске. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.
В составе «Трактора» не заявлен на игру нападающий Виталий Кравцов, который оформил дубль в первой игре серии. У «Ак Барса» в заявку вернулся Артур Бровкин, заменивший Дениса Комкова.
Встречу из Челябинска в прямом эфире покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 17:00 по московскому времени.
После двух матчей в Казани «Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:0.
