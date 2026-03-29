Лыжники из Татарстана заняли весь пьедестал в финале Кубка России
Александр Большунов выиграл гонку на 10 км, вторым стал Савелий Коростелев, третьим — Сергей Ардашев
Александр Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом в финале Кубка России.
Спортсмен преодолел дистанцию 10 километров за 22 минуты 30,7 секунды.
Второе место занял Савелий Коростелев. Его отставание от победителя составило 5,6 секунды.
Третьим финишировал Сергей Ардашев, уступив лидеру 33,3 секунды.
Ранее «Реальное время» писало, что лыжница из Татарстана Степанова выиграла гонку в финале Кубка России.
