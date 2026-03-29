Россия продолжит восстановление спортсменов в правах

Дегтярев заявил о снятии части ограничений и подготовке к Играм 2026 и 2028 годов

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что восстановление российских спортсменов в правах на международной арене продолжится, пишет ТАСС.

По словам Дегтярева, прошедшие в марте зимние Winter Paralympic Games в Италии показали, что российский спорт остается частью мирового олимпийского движения. На этих соревнованиях россияне впервые с 2014 года выступили под национальным флагом и с гимном.

— Результаты в Италии показали, что российский спорт остается частью мирового олимпийского движения. Восстановление в правах наших атлетов будет продолжаться, мы увидим еще больше побед, а гимн России на международных соревнованиях будет звучать все чаще, — сказал он.

Министр также отметил, что Международный олимпийский комитет уже снял ограничения на участие российских юниоров в международных соревнованиях. По его словам, российский флаг поднимается и гимн звучит на десятках первенств Европы и мира.

Дегтярев добавил, что впереди полное восстановление в правах Олимпийского комитета России. В числе ближайших крупных стартов он назвал Летние юношеские Олимпийские игры 2026 в Сенегале осенью 2026 года, а также Летние Олимпийские игры 2028 в США, к которым уже ведется подготовка российской команды.

Ранее «Реальное время» писало, что Россия заняла на Паралимпиаде третье командное место.



Ариана Ранцева