Татарстанская лыжница стала второй в гонке на 10 км в финале Кубка России
Дарья Непряева уступила Алине Пеклецовой 0,9 секунды, третье место в гонке с раздельным стартом заняла Дарья Канева
Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 километров в финале Кубка России.
Спортсменка преодолела дистанцию за 25 минут 35,3 секунды. Второе место заняла татарстанская лыжница Дарья Непряева, уступив победительнице 0,9 секунды. Третьей финишировала Дарья Канева с отставанием 17 секунд.
