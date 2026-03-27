Сборная России по футболу обыграла Никарагуа со счетом 3:1 в Краснодаре
Сборная России по футболу обыграла Никарагуа со счетом 3:1 в товарищеском матче в Краснодаре. Победный гол в составе команды Валерия Карпина был забит ударом с пенальти.
В составе сборной России забитыми мячами отметились Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин. У команды Никарагуа единственный гол в активе защитника Оскара Асеведо.
На 47-й минуте встречи игрок соперника Кристиан Рейес получил красную карточку, гости завершали игру в меньшинстве. У России дебютировали за основную сборную вратарь Антон Митрюшкин, полузащитник Максим Петров и нападающий Георгий Мелкадзе.
Следующий матч сборная России проведет 31 марта в Санкт-Петербурге с командой Мали в 20:00 по московскому времени.
