Татарстан вошел в топ-5 рейтинга российских регионов по качеству жизни

Регион сохраняет позиции среди лидеров 2025 года вместе с крупнейшими субъектами страны

Фото: Артем Дергунов

Первые строчки Рейтинга регионов по качеству жизни — 2025 вновь заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Их сводный балл превышает 80 при возможном диапазоне от 1 до 100. Эти регионы удерживают лидерство на протяжении многих лет и заметно опережают остальные субъекты страны. Об этом сообщает РИА новости».

Четвертую позицию занимает Краснодарский край с результатом чуть выше 77 баллов, пятерку лидером замыкает Татарстан — 76 баллов. В десятку лучших также вошла Ростовская область, Ленинградская область, Калининградская область, Самарская область и Воронежская область.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По сравнению с прошлым годом состав первой десятки практически не изменился. Единственным изменением стала перестановка между Ростовской и Ленинградской областями. Кроме того, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра выбыл из числа лидеров, опустившись сразу на семь позиций. Его место заняла Воронежская область, улучшившая свой прошлогодний показатель на одну строчку.

Регионы из первой десятки отличаются высоким уровнем экономического развития. На них приходится более 45% суммарного валового регионального продукта субъектов России. В этих территориях проживает 50,2 млн человек — это 34% населения страны. В рейтинге социально-экономического положения большинство из них стабильно занимает высокие места.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан вошел в тройку лидеров России по защите материнства и детства.

Ариана Ранцева