Глава исполкома Арского района покинул должность
Рустам Касимов покинул должность по собственному желанию, следует из официального документа
Руководитель Исполнительного комитета города Арска Арского муниципального района Татарстана Рустам Касимов покинул должность по собственному желанию.
Об этом говорится в официальном документе.
Ранее «Реальное время» писало, что Госсовет Татарстана досрочно прекратил депутатские полномочия Зиганшина.
