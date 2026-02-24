Новости общества

Глава исполкома Арского района покинул должность

09:49, 24.02.2026

Рустам Касимов покинул должность по собственному желанию, следует из официального документа

Фото: скриншот из соцсетей

Руководитель Исполнительного комитета города Арска Арского муниципального района Татарстана Рустам Касимов покинул должность по собственному желанию.

Об этом говорится в официальном документе.

Ранее «Реальное время» писало, что Госсовет Татарстана досрочно прекратил депутатские полномочия Зиганшина.

Ариана Ранцева

