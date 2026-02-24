Жителям Альметьевска напомнили о запрете публикаций об атаках БПЛА

Съемка последствий атак и работы средств безопасности дает противнику разведданные

Администрация Альметьевска вновь призвала жителей не публиковать фото— и видеоматериалы, связанные с беспилотными летательными аппаратами и последствиями их атак.

Отмечается, что любая информация о работе систем обеспечения безопасности, включая ПВО, РЭБ и системы оповещения, является ценными разведданными для противника. Публикация таких материалов может помочь врагу корректировать удары в реальном времени.

Ранее «Реальное время» писало, что на фоне угрозы атаки БПЛА в Альметьевске приостановили движение транспорта.



Ариана Ранцева