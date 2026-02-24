Казанцы планируют тратить в среднем 6 000 рублей на подарки к 8 Марта

Большинство жителей города считают праздник семейным и будут отмечать его с родными

Фото: Динар Фатыхов

Аналитики «Авито» выяснили, как жители Казани планируют отмечать Международный женский день и на какие подарки рассчитывают.

Большинство опрошенных считают 8 Марта семейным праздником: 42% будут поздравлять близких, 41% проведут день с родными, 17% женщин посвятят время себе, 10% — отметят праздник с партнерами, а 5% отправятся в поездку или за город.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выбирая подарки, 46% импровизируют, 24% советуются с получателем, 9% — с друзьями и близкими, 8% пользуются вишлистами, 5% дарят деньги. Средний бюджет составляет около 6 000 рублей, при этом мужчины планируют потратить почти на 50% больше женщин.

Покупки чаще совершаются онлайн — 42%, 25% выбирают специализированные магазины, 22% — торговые центры и гипермаркеты.

Ариана Ранцева