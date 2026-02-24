Более 26 млн рублей выделят музеям Татарстана

Финансирование на 2026 год запланировано по проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья»

Фото: Артем Дергунов

В бюджете Татарстана на 2026 год предусмотрено 26 млн рублей на оснащение региональных и муниципальных музеев. Средства выделяются в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», сообщила пресс-служба Министерства финансов РТ.

Из общей суммы 19 млн рублей составят средства федерального бюджета.

Финансирование направят на развитие материально-технической базы Государственного музея изобразительных искусств Татарстана, Музея боевой славы «Гиндукуш», Историко-краеведческий музей и Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль».

Ранее «Реальное время» писало, что Илья Вольфсон передал казанскому Музею-квартире Мусы Джалиля первое издание «Моабитской тетради».



Ариана Ранцева