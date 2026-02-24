Повреждение сети остановило три трамвайных маршрута в Казани
На участке Закиева — Ломжинская временно не ходят трамваи №5, 5а и 7
На участке улиц Закиева и Ломжинская произошло повреждение контактной сети. Причиной названа изношенность инфраструктуры. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».
В связи с этим временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №5, 5а и 7.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».