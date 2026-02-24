Новости общества

Повреждение сети остановило три трамвайных маршрута в Казани

09:08, 24.02.2026

На участке Закиева — Ломжинская временно не ходят трамваи №5, 5а и 7

Фото: Динар Фатыхов

На участке улиц Закиева и Ломжинская произошло повреждение контактной сети. Причиной названа изношенность инфраструктуры. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В связи с этим временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №5, 5а и 7.

Ариана Ранцева

