В Сербии задержали подозреваемых в покушении на президента

Арестованы двое мужчин 1975 и 1983 годов рождения

В Сербии задержаны двое подозреваемых в подготовке покушения на президента страны Александар Вучич, сообщает ТАСС.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Сербии, сотрудники ведомства арестовали Д. Р. (1975 года рождения) и М. Р. (1983 года рождения). По версии следствия, они вступили в сговор с целью насильственного изменения конституционного строя Сербии и свержения высших государственных органов.

Подозреваемым вменяется закупка оружия и подготовка покушения на жизнь президента, его жены и детей, а также на сотрудников МВД. Оба фигуранта заключены под стражу. Материалы дела будут направлены в Высшую прокуратуру в Кралево.

Ранее «Реальное время» писало, что в Москве при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник полиции.

Ариана Ранцева