В Сербии задержали подозреваемых в покушении на президента
Арестованы двое мужчин 1975 и 1983 годов рождения
В Сербии задержаны двое подозреваемых в подготовке покушения на президента страны Александар Вучич, сообщает ТАСС.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел Сербии, сотрудники ведомства арестовали Д. Р. (1975 года рождения) и М. Р. (1983 года рождения). По версии следствия, они вступили в сговор с целью насильственного изменения конституционного строя Сербии и свержения высших государственных органов.
Подозреваемым вменяется закупка оружия и подготовка покушения на жизнь президента, его жены и детей, а также на сотрудников МВД. Оба фигуранта заключены под стражу. Материалы дела будут направлены в Высшую прокуратуру в Кралево.
