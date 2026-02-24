Совфед потребовал проверок по «ядерной» информации СВР

Сенаторы просят британских и французских парламентариев начать расследования

Фото: Дарья Пинегина

Сенаторы России обратились к членам Палаты общин и Палаты лордов Великобритании, а также к депутатам Национального собрания и членам Сената Франции с призывом инициировать парламентские расследования в связи с информацией СВР России о намерении Лондона и Парижа поставить Украине ядерные взрывные устройства. Об этом сообщила пресс-служба Совфеда.

Обращение направлено по дипломатическим каналам в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору сторон Договора о нераспространении ядерного оружия.

В тексте документа говорится, что реализация подобных планов, по оценке авторов, приведет к эскалации конфликта и создаст угрозы безопасности. Сенаторы также ссылаются на положения Ядерной доктрины Российской Федерации и призывают международные структуры провести предусмотренные их мандатами расследования.

Ранее в СВР заявили, что обсуждается скрытая передача европейских комплектующих, оборудования и технологий в ядерной сфере.



Ариана Ранцева