Великобритания ввела новые санкции против российских компаний и физлиц

В обновленный перечень вошли 297 позиций, в том числе несколько российских банков

Власти Великобритании расширили антироссийский санкционный список на 297 новых позиций. Об этом пишет RT со ссылкой на официальный сайт британского правительства.

В список включили ПАО «Трансфнеть», Rosatom Energy Projects, REIN Engineering, Rusatom Overseas, а также гендиректора «Росатом — Энергетические проекты» Андрея Рождествина и президента «Русатом Оверсиз» Илью Вергизаева.

Под новые ограничения также попали несколько российских банков. В их числе — банк «Синара», «Ланта-банк», банк «Точка», «Фора-банк», банк «Аверс», «Ак Барс Банк», банк «Абсолют» и «Транскапитал банк».

Ранее «Реальное время» писало, что Евросоюз расширил санкции, включив в список российских судей и прокуроров.

Ариана Ранцева