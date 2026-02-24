Новости общества

Жители Татарстана сообщают о перебоях в работе сервисов

11:20, 24.02.2026

Чаще всего пользователи упоминают Telegram, банки и операторов связи

Фото: скриншот c сайта Downdetector

В Татарстане зафиксированы жалобы пользователей на перебои в работе онлайн-сервисов и связи.

Среди сервисов, о проблемах с которыми чаще всего сообщают пользователи за последний час, лидирует Telegram — 11% обращений. По 7% жалоб приходится на «Т-банк», «Ак Барс Банк» и YOTA.

Ариана Ранцева

