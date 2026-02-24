Более половины работников Татарстана не готовы снижать зарплатные ожидания

Доля таких соискателей выросла за три года с 43 до 52%

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Исследование hh.ru среди более 32 тыс. работников и соискателей, в том числе в Татарстане, показало, что 52% опрошенных не готовы снижать зарплатные ожидания для сохранения работы или при поиске новой. Три года назад доля таких респондентов составляла 43%.

Гибкость в вопросах зарплаты снижается с опытом: среди кандидатов 18–24 лет готовы уступать 33%, 25–34 лет — 29%, 35–44 лет — 26%. После 45 лет готовность к уступкам вновь растет до 36% в категории 55+.

Наиболее категоричны в зарплатных вопросах специалисты медицины, фармацевтики, розничной торговли, производства и логистики — более 50% не готовы идти на снижение. В сферах добычи сырья, маркетинга и стратегического консалтинга уступают около 34–35%.

Региональные различия показали, что жители Смоленской области чаще всего отказываются снижать зарплату (58%), а самые гибкие соискатели — в Кабардино-Балкарии и Карелии (42%).

Ариана Ранцева