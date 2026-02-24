СВР сообщила о планах передать Украине ядерное оружие
Германия, как утверждается, отказалась участвовать в предполагаемой операции
Британия и Франция якобы рассматривают возможность передачи Украине ядерных технологий. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
В СВР заявили, что обсуждается скрытая передача европейских комплектующих, оборудования и технологий в ядерной сфере. Среди возможных вариантов упоминается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.
В службе также отметили, что Германия отказалась от участия в предполагаемой операции и заявили о рисках нарушения международного права.
