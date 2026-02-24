В Елабужском районе установили новую въездную стелу
Завершено строительство объекта, подключение подсветки запланировано на ближайшее время
В Елабужском районе завершено строительство новой стелы при въезде со стороны Казани. Об этом сообщает глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев.
В ближайшее время, при благоприятных погодных условиях, планируется подключение подсветки объекта.
