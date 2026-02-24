Новости общества

В Елабужском районе установили новую въездную стелу

11:44, 24.02.2026

Завершено строительство объекта, подключение подсветки запланировано на ближайшее время

Фото: взято из телеграм-канала главы Елабужского района РТ Рустема Нуриева

В Елабужском районе завершено строительство новой стелы при въезде со стороны Казани. Об этом сообщает глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев.

В ближайшее время, при благоприятных погодных условиях, планируется подключение подсветки объекта.

Ариана Ранцева

