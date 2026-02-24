Новости общества

17:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава Альметьевского района рассказала о попытках атак БПЛА

10:38, 24.02.2026

По данным Гюзель Хабутдиновой, пострадавших нет, инфраструктура и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме

Глава Альметьевского района рассказала о попытках атак БПЛА
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Глава Альметьевского муниципального района Гюзель Хабутдинова сообщила, что противник продолжил попытки атак на территорию района с использованием беспилотных летательных аппаратов.

По ее словам, пострадавших нет, инфраструктура и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, а оперативные и экстренные службы продолжают работу. Гюзель Хабутдинова призвала жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Ранеее Минобороны сообщало, что над двумя соседними с Татарстаном регионами ликвидировали три БПЛА.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также