Глава Альметьевского района рассказала о попытках атак БПЛА
По данным Гюзель Хабутдиновой, пострадавших нет, инфраструктура и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме
Глава Альметьевского муниципального района Гюзель Хабутдинова сообщила, что противник продолжил попытки атак на территорию района с использованием беспилотных летательных аппаратов.
По ее словам, пострадавших нет, инфраструктура и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, а оперативные и экстренные службы продолжают работу. Гюзель Хабутдинова призвала жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Ранеее Минобороны сообщало, что над двумя соседними с Татарстаном регионами ликвидировали три БПЛА.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».