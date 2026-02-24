Глава Альметьевского района рассказала о попытках атак БПЛА

По данным Гюзель Хабутдиновой, пострадавших нет, инфраструктура и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме

Глава Альметьевского муниципального района Гюзель Хабутдинова сообщила, что противник продолжил попытки атак на территорию района с использованием беспилотных летательных аппаратов.

По ее словам, пострадавших нет, инфраструктура и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, а оперативные и экстренные службы продолжают работу. Гюзель Хабутдинова призвала жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.



Ранеее Минобороны сообщало, что над двумя соседними с Татарстаном регионами ликвидировали три БПЛА.

Ариана Ранцева