Суд приостановил работу кафе Bosphor в Казани на 60 дней

Причиной стали нарушения санитарного законодательства и выявленные кишечные бактерии в продуктах и смывах

Суд приостановил деятельность кафе Bosphor в Казани сроком на 60 суток. Решение принято по материалам Роспотребнадзора Татарстана.

Проверка проводилась после двух экстренных извещений о случаях кишечной инфекции. В ходе расследования выявлены многочисленные нарушения: отсутствие условий для приготовления блюд, работы без медосмотров и аттестации, несоблюдение гигиены и дезинфекции, использование продуктов без маркировки.

В готовых блюдах и смывах с объектов обнаружены бактерии группы кишечной палочки. На предпринимателя составлены протоколы об административных нарушениях, помещения опечатаны, материалы переданы в суд.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане суд приостановил работу кафе «Зайнаб» на 30 дней.

Ариана Ранцева