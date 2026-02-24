Минобороны сообщило о поражении инфраструктуры и потерях ВСУ

По данным ведомства, за сутки сбиты 6 авиабомб и 380 беспилотников, потери ВСУ превысили 1 075 человек

В Министерстве обороны России сообщили, что за сутки российские войска поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые, как заявлено, используются в интересах ВСУ.

Также в Минобороны сообщили, что за сутки в зоне специальной военной операции потери Вооруженные силы Украины составили более 1 075 военнослужащих.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 6 управляемых авиабомб и 380 беспилотников самолетного типа.

Ранее «Реальное время» писало, что за ночь над соседним с Татарстаном регионом сбили 5 БПЛА.

Ариана Ранцева