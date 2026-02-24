Новости общества

17:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минобороны сообщило о поражении инфраструктуры и потерях ВСУ

12:56, 24.02.2026

По данным ведомства, за сутки сбиты 6 авиабомб и 380 беспилотников, потери ВСУ превысили 1 075 человек

В Министерстве обороны России сообщили, что за сутки российские войска поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые, как заявлено, используются в интересах ВСУ.

Также в Минобороны сообщили, что за сутки в зоне специальной военной операции потери Вооруженные силы Украины составили более 1 075 военнослужащих.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 6 управляемых авиабомб и 380 беспилотников самолетного типа.

Ранее «Реальное время» писало, что за ночь над соседним с Татарстаном регионом сбили 5 БПЛА.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также