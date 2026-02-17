Новости общества

Исполнителя Ганвеста проверяют из-за возможной пропаганды наркотиков в песнях

17:59, 17.02.2026

ГУ МВД проводит расследование и оценивает тексты композиций

Фото: скриншот из видео «ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ К АЗАМАТУ, ХАРЛАМОВУ И ДОРОХОВУ придёт ГАНВЕСТ?» с канала «Азамат Мусагалиев»

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила о возбуждении уголовного дела на исполнителя Ганвеста из-за пропаганды наркотиков.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу возбудило дело об административном правонарушении в отношении исполнителя Ганвеста. Причиной стали композиции артиста, в которых, по мнению правоохранителей, присутствует пропаганда употребления наркотических веществ.

В настоящее время проводится административное расследование, а материалы направлены на экспертизу для дальнейшего рассмотрения.

Ариана Ранцева

