МВД разъяснило изменения в правила освидетельствования водителей

Речь идет о проекте, вынесенном на общественное обсуждение

Фото: Артем Дергунов

МВД России сообщило, что распространяемые в информационном поле сообщения об изменениях в правила освидетельствования водителей на состояние опьянения содержат неточности.

В ведомстве пояснили, что инициатива по предварительному тестированию водителей является проектом и вынесена на общественное обсуждение. Она пока не вступила в силу.

Проект предусматривает использование приборов, определяющих наличие наркотических средств и психотропных веществ по образцу слюны. При этом для выявления алкогольного опьянения по-прежнему будут применяться приборы, фиксирующие наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе.

Применение таких приборов планируется осуществлять только с согласия водителя. В МВД отметили, что предлагаемые меры направлены на ускорение проверки законопослушных водителей и оперативное выявление лиц, управляющих транспортом в состоянии опьянения.



Ариана Ранцева