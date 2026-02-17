В Ленобласти возбуждено уголовное дело после ЧП в военной комендатуре
Расследование ведется по статьям о нарушении пожарной безопасности и халатности, есть пострадавшие
После чрезвычайного происшествия в одной из военных комендатур Ленинградской области возбуждено уголовное дело, пишет РИА «Новости».
Как сообщили в Следственном комитете России, расследование ведется по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность).
Предварительно установлено, что в результате ЧП есть пострадавшие. Дополнительные обстоятельства происшествия уточняются.
